Новый виток скандала? Почему Прилучный подал в суд на Муцениеце

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Какие требования в этот раз выдвигает звезда «Мажора»?

Актер Павел Прилучный снова подал заявление в суд на экс-супругу Агату Муцениеце с требованием, чтобы их дети выбрали, с кем из родителей будут жить.

Заседание суда по определению места жительства 11-летнего Тимофея и семилетней Мии прошло 4 июля. Муцениеце на него не явилась, сославшись на необходимость восстановиться после съемок. В итоге суд перенес заседание на 29 августа, сообщает StarHit.ru.

По слухам, 36-летний актер сериала «Мажор» хочет отсудить у бывшей жены сына и дочь, чтобы не платить алименты. Актриса не раз жаловалась, что экс-супруг перечисляет на содержание их детей всего 100 тысяч рублей, имея при этом миллионные доходы. Муцениеце уверена, что на Прилучного в этом вопросе давит его нынешняя супруга Зепюр Брутян. А, если Тимофей и Мия захотят остаться с отцом, то перечислять деньги на их содержание придется уже Муцениеце. Сейчас дети живут с ней.

В конце мая Прилучный уже подавал заявление в суд на бывшую жену. Согласно данным, размещенным на портале судов общей юрисдикции Москвы, предметом рассмотрения был спор, связанный с осуществлением несовершеннолетними своих прав.

Пользователи сети дружно решили, что актер хочет забрать детей, чтобы обеспечивать их самостоятельно, а не отдавать 30% от своего дохода Муцениеце.

Прилучный и Муцениеце познакомились во время съемок популярного российского телесериала «Закрытая школа», где оба исполняли главные роли. У них завязался роман, который актеры до последнего скрывали. Даже свадьба в 2011 году прошла тайно. Однако в 2020-м брак со скандалом распался, несмотря на появление двоих детей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Муцениеце нашла отчима для своих детей от Прилучного.