Фото, видео: Reuters / Alina Smutko; 5-tv.ru

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В Незалежной действует военное положение, при котором выборы не проводятся. Тем временем Зеленский находится у поста нелегитимно.

Украина не допускает мысли о перемирии, потому что в таком случае придется отменять режим военного положения и проводить выборы. Об этом заявил президент России Владимир Путин после встречи с премьером Венгрии Виктором Орбаном, которая продлилась около трех часов.

«Как нам видится, положение дел, в том числе с учетом услышанного сегодня от господина премьер-министра — в Киеве все еще не готовы отказаться от идеи ведения войны до победного конца. На мой взгляд, саму мысль о прекращении боевых действий киевский режим не допускает еще и потому, что в этом случае исчезает предлог для продления военного положения», — сказал Путин.

При этом, по словам российского лидера, шансы нынешней власти Украины победить на выборах близки к нулю.

Путин отдельно поблагодарил Орбана за визит в Москву, переговоры он назвал весьма своевременными. Премьер Венгрии рассказал президенту России о своем визите на Украину и переговорах с главой киевского режима Владимиром Зеленским*. По словам Орбана, позиции Москвы и Киева в отношении конфликта «далеки друг от друга», но Будапешт намерен двигаться дальше в вопросе мира, в том числе для Европы.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Москву в пятницу, 5 июля. Самолет сел во Внуково, кортеж делегации сразу же направился в Кремль.

Как только о возможности поездки стало известно, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сразу заявил, что Орбан, чья страна с начала июля председательствует в Совете ЕС, не получал мандат на визит в Россию и не предупреждал остальных членов сообщества о своих намерениях, а значит, поездка может проходить только в рамках двусторонних отношений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Орбан призвал Зеленского подумать о прекращении огня. Венгрия также обещает поднимать эту тему перед другими западными лидерами.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.