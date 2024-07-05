Безграничные возможности и новый опыт: прогноз Таро на неделю с 8 по 14 июля

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Таролог Евгения Русинова рассказала, как пройдет неделя, чего лучше остерегаться и на что обратить особое внимание.

Популярность карт Таро растет с каждым днем во всех слоях населения — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее.

Карты Таро могут указать верный путь для любого человека. Они дадут наставления в финансовых и любовных направлениях. Таролог Евгения Русинова эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий прогноз Таро на неделю с 8 по 14 июля.

Основная энергия недели (Карта Таро — Туз Пентаклей)

5-tv.ru

Туз Пентаклей — это открытие новых дорог, связанных с достатком и благополучием. На этой неделе будет очень твердая и фундаментальная энергия. Все начинания, которые вы планировали, удастся успешно реализовать.

Прогноз финансов недели (Карта Таро — Башня)

5-tv.ru

Карта сулит тотальную трансформацию в сфере финансов. Пора перестать тащить на себе груз, который перестал приносить удовлетворение. Башня говорит о тотальной перезагрузке.

Старое закрывается — новое открывается. Если что-то разрушается, то не стоит этому мешать. На этой неделе также не стоит делать каких-то важных покупок, вложений. Будьте предельно внимательны с деньгами.

Прогноз сферы отношений на неделю (Карта Таро — Девятка Кубков)

5-tv.ru

Девятка Кубков — прекрасная карта для отношений. На этой неделе вы получите максимальную эмоциональную наполненность, гармонию и удовлетворение во всем.

Она также благоприятна для получения нового опыта и знаний. В целом, сфера отношений будет развиваться положительно.

Совет на неделю (Карта Таро — Четверка Кубков)

5-tv.ru

Карта говорит о том, что мы чего-то не видим. Мы настолько застряли в одной позиции, что зачастую многого не замечаем, а нужно всего лишь поднять глаза повыше и увидеть безграничные возможности.

Скорее всего существуют моменты, которые вам предлагает мир, но вы их игнорируете. На этой неделе также полезно поговорить с самим собой и понять, чего вы хотите на самом деле.

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