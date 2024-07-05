В Петербурге простились с народным артистом РФ Владимиром Матвеевым

Фото: Кадр из к/ф «Консультант. Лихие времена» реж. Дмитрий Коробкин. 2018г

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Известный актер скончался 2 июля от остановки сердца.

Прощание с народным артистом РФ Владимиром Матвеевым прошло в Театре имени Ленсовета в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба учреждения культуры.

Матвеев скончался 2 июля на 73-м году жизни. Его вдова сообщила 5-tv.ru, что причиной смерти стала остановка сердца.

Актер родился 26 января 1952 года в Тюменской области, в 1974-м окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии и был принят в труппу Театра имени Ленсовета.

В кино Матвеев снимался с 1986 года. В его фильмографии более 100 работ, в том числе в таких картинах и сериалах, как «Хвост», «Агент особого назначения», «Бандитский Петербург», «Мастер и Маргарита», «Елки-5», «Салют-7», «Конец света», «Чернобыль», «Великая», «Ленинград 46», «Черная река».

Исполнение Матвеевым роли Каренина в спектакле «Каренин. Анна. Вронский» было отмечено высшей петербургской театральной премией «Золотой софит», Царскосельской художественной премией и призом зрительских симпатий петербургского общества «Театрал».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что известная художница-мультипликатор Елена Вершинина скончалась в возрасте 99 лет в Москве.