Участникам СВО вручили госнаграды в госпитале имени Вишневского

Фото, видео: www.globallookpress.com / Federation Council of Russia

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Бойцов поблагодарили за героизм, мужество, смелость и честность.

Ордена мужества, медали «За Отвагу» и «За храбрость» вручили отличившимся в боях участникам спецоперации заместители Минобороны РФ Анна Цивилева и Виктор Горемыкин. Они навестили военнослужащих в госпитале Вишневского.

Государственных наград удостоены 15 человек. Бойцов поблагодарили за героизм, мужество, смелость и честность.

Затем Анна Цивилева осмотрела новые объекты, которые возводят на территории госпиталя. В том числе корпус, где разместится диагностическое, реабилитационное отделение. Его планируют сдать уже через несколько месяцев — в декабре.

«Здесь будет проходить диагностика и установленные аппараты МРТ, рентгена и другие диагностические направления. Кроме того, будет вестись реабилитация и здесь же находится и бассейн, и физкультурно-оздоровительный центр, и физиотерапия, и комфортабельные палаты максимально на два человека», — сказала заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева.

По словам замминистра, при строительстве особое внимание уделяется инфраструктуре для маломобильных пациентов. Здание построено так, чтобы проход в другие корпуса был максимально комфортным даже зимой.