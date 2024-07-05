Связал два берега: мост через Волгу на трассе М-11 «Нева» успешно прошел испытания

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Объект построен по классической технологии, но со своими уникальными особенностями.

Самое масштабное сооружение Северного обхода Твери на трассе М11 «Нева» — мост через Волгу — успешно прошло проверку. Испытания подтвердили надежность несущих конструкций. Так что уже скоро по нему поедут автолюбители, существенно экономя время в пути. На месте побывал корреспондент «Известий» Кирилл Ольков и рассказал, какое тестирование устроили мосту специалисты.

«Мы впервые идем по мосту, который связал два берега Волги. Его длина — 738 метров, а высота над рекой — 17 метров. В сезон навигации под мостом смогут даже проходить большие круизные суда», — говорит корреспондент.

Да и водителям не придется стоять в пробках. Ширина моста 24 метра, это четыре полосы. Пропускная способность — минимум 40 тысяч машин в сутки.

Мост прошел испытания экстремальными нагрузками. Фуры 25 тонн проверили его на прочность. Испытания прошли успешно, доверху груженые футы то разгонялись на мосту, то резко тормозили. Дорога проверку прошла. Опоры не просели ни на миллиметр.

«Это позволяет дать оценку опор моста, чтобы без опасений использовать мост 35, а так с ремонтом — до 100 лет», — говорит генеральный директор ООО МИП «НИЦ МИС» Шерали Валиев.

Мост через Волгу построен по классической технологии, но со своими уникальными особенностями.

«Полностью построен из отечественных материалов. Метал наш. Краска наша. Здесь произошло полное импортозамещение», — говорит заместитель начальника отдела реконструкции и строительства Тверского филиала Госкомпании «Автодор» Сергей Цепух.

Северный обход Твери — это не только новый мост. Более 60 километров высокоскоростной магистрали. Путешествие из Петербурга в Москву — займет всего пять, максимум шесть часов. Без пробок, светофоров и перекрестков.

Как и на всей скоростной платной трассе между Петербургом и Москвой, это — 669 километров непрерывный скоростной автомагистрали, в обход таких крупных населенных пунктов, как Химки, Зеленоград, Солнечногорск, Вышний Волочок и Великий Новгород.

Северный обход Твери — это еще и ключевой участок дороги между Санкт- Петербургом и Казанью, 1,5 тысячи километров в обход Москвы по ЦКАД и дальше по высоко скоростной трассе М-12 «Восток».

«Мы утвердили проект России. Это трасса от Санкт-Петербурга до Владивостока. Мы разбили ее на все этапы. Например, могу сказать, что участок от Санкт-Петербурга до Москвы, обход Твери, этот участок будет полностью готов. Дальше трасса до Казани. Она полностью готова», — говорит заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Сначала в Казань, а потом и в Екатеринбург, быстро и без заминок на дороге. Скорость и безопасность разгонят новые возможности для развития промышленности и сельского хозяйства: с запада и глубоко на восток. Чем лучше и быстрее дорога, тем прочнее логистические связи.