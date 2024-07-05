«Орхан» уже близко! На Москву надвигается мощный ураган

Фото, видео: www.globallookpress.com / Roman Denisov, Роман Денисов; 5-tv.ru

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Погодный удар уже приняли на себя жители Подмосковья.

Ураган «Орхан» уже в Москве! В небе над столицей появились так называемые «шкваловые воротники». Это воронки облаков, которые предвещают о возможных смерчах.

Погодный удар уже приняли на себя жители области: сверкают молнии, из-за сильнейшего ливня видимость местами упала до нуля. Водителям приходится останавливаться прямо посреди проезжей части, чтобы не попасть в ДТП. Начинают поступать сообщения о поваленных штормом деревьях и локальных отключениях электроэнергии из-за обрыва проводов. А в некоторых районах Подмосковья даже выросли белые сугробы из града.

В Москве закрыты парки и летние веранды. Авиакомпании корректируют расписание рейсов.

К шторму призвали готовиться и жителей Петербурга. Там действует «желтый» уровень погодной опасности. Из-за порывистого ветра до 30 метров в секунду сегодня над Невой не будет традиционного развода мостов.

В МЧС призывают водителей и пешеходов быть предельно осторожными — держаться подальше от деревьев и по возможности остаться дома.