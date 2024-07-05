Волноваха под огнем: четыре человека пострадало после ракетных ударов по ДНР

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Обстрел произошел в разгар рабочего дня.

Под удары попала Волноваха в ДНР. Утром по городу выпустили две ракеты из американских систем HIMARS. Когда прибыли экстренные службы — скорая и МЧС — атаковали повторно. Корреспондент «Известий» Евгений Быковский приехал на место прилета.

В разгар рабочего дня Вооруженные силы Украины нанесли удар с применением РСЗО HIMARS по городу Волновахе.

Один из прилетов зафиксирован на территории строительного предприятия на территории города.

Предварительно, было две стадии обстрела. В первый раз прилетели две ракеты американской РСЗО. Когда на место прибыли сотрудники экстренных служб, МЧС и скорая, был еще один прилет американской РСЗО на территорию предприятия.

«Военными следователями Следственного комитета производится осмотр последствий обстрела населенного пункта Волноваха. При осмотре обнаружены фрагменты и осколки от снарядов. Предположительно, это РСЗО HIMARS. Все осколки и фрагменты будут изъяты и направлены на экспертизу», — сообщил сотрудник СК.

По словам корреспондента, ВСУ опять использовали РСЗО HIMARS с кассетной боевой частью. Это 100 тысяч шариков, поражающие элементы РСЗО, которые нацелены на поражение живой силы противника. Но ВСУ в очередной раз применяют его против мирных жителей ДНР.

Припаркованные рядом с местом обстрела автомобили посечены осколками.