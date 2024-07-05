Фото, видео: www.globallookpress.com / Zhao Dingzhe

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В Еврокомиссии считают, что приезд Орбана в Россию «подрывает единство ЕС».

Западная пресса уже признала дипломатическим триумфом Владимира Путина нынешний визит Виктора Орбана. Об этом пишет издание The Washington Post. В то время как все западное сообщество буквально взорвалось критикой и домыслами. Ясность еще заранее попробовал внести глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, так как с начала этого месяца Орбан официально председательствует в Совете ЕС.

«Визит в Москву премьер-министра Виктора Орбана проходит исключительно в рамках двусторонних отношений Венгрии и России. Премьер-министр Орбан не получил какого-либо мандата от Совета ЕС на посещение Москвы», — сказал Боррель.

Американское агентство Bloomberg называет приезд Орбана миссией мира, несмотря на резкую критику со стороны западных лидеров. Издание Financial Times приводит слова немецкого политолога, который считает, что действия венгерского премьера нанесут ущерб политике Евросоюза и продвинут интересы нашей страны.

Представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что теперь ставится под вопрос традиционная поездка членов Еврокомиссии в Венгрию. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо назвал новости тревожными. По его словам, этот приезд демонстрирует пренебрежение обязанностями председателя Совета ЕС. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что хочет обсудить с Орбаном его визит в Москву на саммите альянса, который на днях пройдет в Вашингтоне.