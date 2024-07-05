Украинский вопрос: Путин и Орбан обсудили мирное урегулирование конфликта

Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru

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Венгерский премьер поблагодарил российского лидера за возможность принять его.

Завершились переговоры Владимира Путина и Виктора Орбана. Беседа, в том числе, шла об украинском кризисе. Как подчеркнул президент во время встречи, Россия готова выслушать позицию Европы, а также озвучить свои мирные предложения, которые могли бы привести к разрешению конфликта.

«Понимаю, что на этот раз прибыли не только как наш партнер давний, но и как председательствующий в Европейском совете. У нас будет, надеюсь, возможность обменяться соображениями по поводу строительства двусторонних отношений в этой непростой ситуации. Ну и, конечно, поговорить о перспективах развития европейского, самого крупного европейского кризиса, имею в виду на украинском направлении. Мне известно, что совсем недавно, второго, по-моему, июля вы были в Киеве. Прибыли сюда для того, чтобы обсудить все нюансы ситуации, которая сложилась на киевском направлении, на украинском направлении. В вашем распоряжении, вы наверняка знаете о моем выступлении перед руководством МИДа совсем недавно в Москве, там изложены наши позиции в отношении возможного мирного урегулирования. И, конечно, я готов обсудить с вами нюансы. Я рассчитываю, что вы познакомите меня и с вашей позицией, позицией европейских партнеров», — сказал Путин.

Венгерский премьер начал с того, что поблагодарил российского лидера за возможность принять его.

«Я очень благодарен вам, что даже в таких тяжелых условиях вы согласились меня принять. Должен вам сказать, что стремительно кончается количество тех стран, которые могут поговорить и с той, и с другой стороной конфликта. Скоро Венгрия станет единственной страной в Европе, которая сможет поговорить со всеми. Я хотел бы использовать эту возможность, для того, чтобы обсудить с вами ряд важных вопросов. И хотел бы узнать и вашу позицию относительно ряда важных для Европы вопросов», — отметил Орбан.

В переговорах принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощники президента Юрий Ушаков и Владимир Мединский. Главу венгерского правительства сопровождал министр иностранных дел — Петер Сийярто.

Это первый за два года визит руководителя страны ЕС в Россию. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, встреча состоялась по инициативе венгерской стороны. Предложение от премьер-министра поступило в среду. И сегодня он прибыл во Внуково.

Орбан в своих соцсетях разместил фотографию из столичного аэропорта. И подписал снимок — «Мирная миссия продолжается, вторая остановка — Москва».

Сразу после приземления кортеж делегации, в котором, в том числе, был и представительский Aurus, направился по Киевскому шоссе в сторону Кремля.

Несколько дней назад политик побывал в Киеве, где встретился с Зеленским. Ранее Орбан уже заявлял, что цитата — невозможно создать мир, сидя в удобном кресле в Брюсселе. И тем не менее, его визит в Москву еще на этапе обсуждения вызвал переполох в Евросоюзе. Премьер-министр Польши на своей странице в соцсетях обратился к венгерскому коллеге и усомнился, что поездка в Москву может быть правдой.