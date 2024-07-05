Отца экс-депутата Рады приговорили к восьми годам за нападение на консульство РФ

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

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Зиновий Парасюк и его сын Владимир в 2016 году забросали бутылками и камнями российское дипведомство во Львове.

Суд в Москве заочно приговорил к восьми годам колонии Зиновия Парасюка* — отца депутата Верховной рады восьмого созыва Владимира Парасюка* за участие в нападении на российское генконсульство во Львове.

Как передает корреспондент 5-tv.ru, Московский городской суд признал Парасюка-старшего виновным по статье «Нападение на служебные помещения, пользующиеся международной защитой, совершенное в целях осложнения международных отношений» и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет в колонии общего режима.

Следствие установило, что в марте 2016 года Парасюк и его сын участвовали в забрасывании здания генконсульства РФ петардами, бутылками и камнями. При этом Парасюк-младший незаконно проник на территорию дипведомства, сорвал с флагштока российский флаг, растоптал его и сжег.

Отец и сын Парасюки ранее были объявлены в международный розыск. В ноябре прошлого года суд в России заочно приговорил Парасюка-младшего к 11 годам колонии за публичные призывы к терроризму, нападение на генконсульство и надругательство над флагом РФ. В апреле украинского экс-нардепа повторно объявило в розыск МВД России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 2-й Западный окружной военный суд в России заочно приговорил к десяти годам колонии депутата Верховной рады Алексея Гончаренко*. Его признали виновным по делу об оправдании терроризма и распространении ложной информации о Вооруженных силах России.

* — внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ