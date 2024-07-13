«У меня своеобразный мир»: как выглядит и чем живет солистка группы «Вирус» Ольга Лаки

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Белоусов; 5-tv.ru

Звезда популярного в нулевые коллектива отметила свой 42-й день рождения в кругу близких друзей, ярко продемонстрировав, что детство может быть в любом возрасте.

Исполнительницы хитов группы «Вирус» Ольга Лаки отметила свой день рождения на корабле. Как прошел праздник артистки, выяснил корреспондент 5-tv.ru в диалоге со звездами.

Сама певица производит впечатление мечтательной девушки, а декорации на ее дне рождении — яркое тому подтверждение. Оказалось, что символом этого праздника был «мишка». Лаки считает, что взрослые люди должны в глубине души оставаться детьми. Самым главным для артистки было погрузить своих друзей в атмосферу детства и показать свой мир: таким, какой он есть.

«Символ сегодняшнего дня рождения — это медведь. Объясню почему, мишка выбран не просто так. У меня своеобразный мир. И немножечко наивный, немножечко детский. Я всегда верю в чудеса, я верю, что мечты сбываются. И медведь — это олицетворение детства нашего», — весело рассказала певица.

Оказалось, что артистка вдохновилась своей близкой подругой Ириной Темичевой, которая почти каждый свой день рождения празднует на корабле в романтической обстановке со своим мужем.

«Уже три года мы мой день рождения празднуем на корабле. Поэтому я счастлива, что моя подруга его тоже сейчас отмечает на корабле», — поделилась актриса.

Само пространство было украшено розовыми шарами и медведями, а звездой этого вечера стал робот, который танцевал под всем известные хиты группы «Вирус». Все мелочи были настолько олицетворяли внутренний мир артистки, что было очевидно: Лаки сама занималась организацией торжества.

«Мне кажется, что Оля — это человек, рядом с ней, когда находишься, постоянно чувствуешь, что она генерирует какие-то эмоции, а потом этими эмоциями фонтанирует», — отметил Кай Метов.

По мнению заслуженного артиста РФ, спектр эмоций певицы настолько огромен, что окружающие люди невольно сами заражаются этим позитивом. Со словами коллеги также согласились участники группы «На-на».

«Я очень ценю, когда жизнь посылает мне таких, творческих, открытых, настоящих, талантливый людей», — добавил Михаил Игонин.

Помимо музыкальной программы, гости стали свидетелями феерического бармен-шоу. Сама же Лаки призналась, что в этот момент она испытывает настоящее счастье, ведь рядом с ней самые близкие люди.

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