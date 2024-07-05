Мясо с «сюрпризом»: в поставленной в Россию из Бразилии свинине нашли сальмонеллу

Россельхознадзор обнаружил сальмонеллу в свинине, поставленной в РФ из Бразилии

Фото: www.globallookpress.com / Elena Mayorova

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За продукцией предприятия-поставщика введен усиленный контроль.

В свинине, поставленной в Россию из Бразилии компанией Seara Alimentos Ltda, обнаружилась сальмонелла. Об этом 5-tv.ru сообщили в Россельхознадзоре.

В ведомстве отметили, что зараженная опасными бактериями продукция была выявлена в ходе непрерывных контрольно-мониторинговых мероприятий в отношении поступающей на территорию России продукции из третьих стран.

«Такой мониторинг проводится в том числе за продукцией, поступающей из Бразилии, по результатам которого в продукции предприятия SEARA ALIMENTOS LTDA было обнаружено нарушение — бактерии рода Salmonella», — заявили в Россельхознадзоре.

По факту выявленного нарушения ведомство ввело усиленный контроль за поступающей продукцией с указанного предприятия, а также направило в Бразилию запрос о необходимости расследования и установления причин выявления нарушения и принятия мер для исключения поставок в Россию продукции, не соответствующей требованиям ЕАЭС и РФ.

При выявления в дальнейшем аналогичных нарушений будет введено ограничение на поставки в Россию продукции указанного предприятия, подчеркнули в Россельхознадзоре.

Также в ведомстве сообщили, что информации об отравившихся зараженной свининой гражданах не поступало.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россельхознадзор обнаружил в консервах с печенью трески производителя «Русский рыбный мир» двукратное превышение нормы мышьяка.