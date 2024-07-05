Беркович* и Петрийчук* требуют отправить в колонию на шесть лет

Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников

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Режиссер и драматург проходят по уголовному делу об оправдании терроризма.

Режиссера Евгению Беркович* и драматурга Светлану Петрийчук* требуют отправить в колонию на шесть лет в рамках уголовного дела об оправдании терроризма. С таким запросом к суду обратился прокурор, сообщил Telegram-канал адвокатов фигуранток.

Согласно требованию стороны обвинения, Беркович и Петрийчук должны отправиться на шесть лет в исправительную колонию общего режима. Кроме того, прокуратура настаивает и на лишении права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, сроком на четыре года.

Ожидается, что в понедельник, 8 июня, в суде продолжаться прения сторон, в рамках которых выступят подсудимые и сторона защиты. Заседания проходят в закрытом режиме во 2-м Западном окружном военном суде. Закрыть процесс по делу Беркович и Петрийчук просил прокурор, заявив, что в адрес участников начали поступать угрозы.

Причиной для возбуждения уголовного дела стал поставленный Беркович и Петрийчук спектакль «Финист Ясный Сокол», в котором, по данным следствия, есть признаки оправдания терроризма. Сюжет пьесы посвящен женщинам, которые решили виртуально выйти замуж за радикальных исламистов и переехать к ним в Сирию. При создании спектакля использовались реальные переговоры и протоколы допросов этих людей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Беркович и Петрийчук внесены Росфинмониторингом в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

В поддержке экстремистских действий был уличен и топ-менеджер ФБК** Леонид Волков***. Он призывал к совершению диверсий и актов саботажа на территории России. Также работавший на ФБК Владимир Милов**** призывал совершать теракты в России после убийства военкора Владлена Татарского.

* — внесены в список террористов и экстремистов в России

** — экстремистская и террористическая организация, запрещена в России

*** — внесен в России в список террористов и экстремистов, признан иноагентом

**** — признан иноагентом в России