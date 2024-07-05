Почти 30 тысяч жителей Приморско-Ахтарска остались без света из-за атаки ВСУ

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Над восстановлением энергоснабжения в городе работают 15 аварийных бригад и 16 единиц техники.

В результате ночной атаки украинских беспилотников 29 тысяч жителей Приморско-Ахтарска Краснодарского края остались без электричества. Об этом в Telegram сообщил врио министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона Вячеслав Шапошник.

По его словам, из-за повреждения силовых трансформаторов на электроподстанции без электричества остаются 19 социально значимых объектов. Для поддержания работоспособности их подключили к резервным источникам питания. Над восстановлением энергоснабжения в городе работают 15 аварийных бригад (75 человек) и 16 единиц техники.

В результате атаки боевиков в Приморско-Ахтарске пострадали несколько человек, в том числе двое детей. Шестилетняя девочка от полученных ранений позднее скончалась в больнице.

Повреждения получил жилой многоквартирный дом — у здания провисла кровля, оказались выбиты окна и обрушилась часть стены. В одной из частей города было нарушено электроснабжение. В администрации Приморско-Ахтарска сообщили, что свет планируют дать к концу дня.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил принять меры для установления лиц из числа боевиков ВСУ, причастных к атаке на Приморско-Ахтарск. В частности, предстоит установить тех, кто отдал приказ атаковать гражданские объекты и исполнил его. Действиям боевиков будет дана уголовно-правовая оценка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после атаки ВСУ на Приморско-Ахтарск в СК РФ возбудили уголовное дело о теракте.