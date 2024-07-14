Не впадать в депрессию! Звезды рассказали, как пережить расставание

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Роман Курцын считает, что после разрыва отношений нужно переключить внимание на любимое дело. А какого мнения придерживаются Ирина Безряднова и Анна Калашникова?

Окончание отношений с любимым человеком — один из самых тяжелых этапов в жизни. А чтобы пережить этот недуг, звезды советуют погрузиться в любимое дело. Об этом артисты рассказали корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Бывший в помощь».

Илья Гуров предпочитает переживать расставание с поддержкой близких людей. По его словам, нет ничего лучше обсуждения насущной проблемы с человеком, которому ты доверяешь.

«Позвонить подруге, у меня такая подруга есть, это Виктория Заикина, которая <…> оскорбит человека, который, скажем так, отказался от такого сокровища, как я. Вот, и скажет, что типо все, понятно, нам это не подходит, идем дальше», — смеясь, рассказал артист.

Общение с близкими — прекрасный способ отпустить человека, однако не единственный. Например, Ирина Безряднова рекомендует читать книги, медитировать и найти любимое хобби.

«Читать книги, которые помогают тебе разобраться в себе, медитировать. И найти дело своей жизни, которое тебе очень нравится, от которого тебя очень прет: называется это — сублимация этой энергии негативной во что-то позитивное», — добавила актриса.

Поиск любимого дела, как оказалось, частый совет в решение этого вопроса. С коллегой по фильму согласен и Роман Курцын. Он считает, что нужно изменить фокус своего внимания и мыслей на то, что вызывает большое количество положительных эмоций.

«Заниматься любимым делом, светло мыслить и путешествовать», — коротко высказался артист.

Расставание и правда период, который требует большого количества ресурсов. По словам Анны Калашниковой, иногда люди начинают отношения не в правильное время. Актриса уверена, что воссоединение чаще всего происходит, когда оба человека осознали свои ошибки и готовы двигаться вместе. Поэтому, если расставание слишком болезненное, возможно, есть смысл подождать своего часа, а свободное время посвятить себе и своей жизни.

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