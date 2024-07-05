«Папа умер, мне очень жаль»: правильно ли поступила Арбенина, рассказав детям о смерти их отца

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; ВКонтакте / Ирена Сирма / 220972314; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Как подготовить ребенка к такой шокирующей новости и сохранить его психику?

Основатель рок-группы «Ночные Снайперы» Диана Арбенина рассказала своим детям-двойняшкам — Марте и Артему — о смерти их отца. Правильно ли поступила певица, и как лучше донести эту тяжелую правду до ребенка, чтобы не травмировать его психику — сообщила психолог Ирена Сирма эксклюзивно 5-tv.ru.

По словам эксперта, взрослые не говорят сразу о смерти близкого, потому что боятся столкнуться с непредсказуемым поведением ребенка в виде истерики и слез.

«Тут важна реакция взрослого. Спокойно и обстоятельно отвечать на вопросы и не раздражаться на них», — объяснила Сирма.

Главное — не затягивать с таким важным разговором, дети прекрасно чувствуют все изменения в семье. Им больше навредит подвешенное состояние из-за неизвестности того, что стало причиной перемен в поведении близких.

Такой важный момент должен происходить в привычной и домашней обстановке, когда ребенок спокоен. С глазу на глаз, чтобы рядом не было других людей и отвлекающих факторов. При этом необходимо называть вещи своими именами.

«Говорите честно, используя слово „умер“», — посоветовала Сирма.

В попытке сохранить психику ребенка не нужно его обманывать, дети не терпят ложь, а выдуманные истории могут сбить с толку.

«Нужно говорить просто: „Папа умер, его больше с нами не будет, мне очень жаль“. Сообщать нужно самим и не просить друзей или знакомых. При этом, конечно, самому нужно находиться в эмоционально устойчивом состоянии: не в истерики, аффекте или шоке. При этом быть готовым к разным реакциям и вопросам ребенка. Если ребенок расплакался, то дать ему возможность прожить это горевание и поддержать своим принятием и сочувствием», — отметила психолог.

Взрослый должен быть готов дать понять, что с уходом родного человека ничего не изменится, а если изменения будут, то озвучить их, не утаивать.

«Таким образом вы обеспечиваете стабильность для него. Вы транслируете ему, что он находится под вашей защитой и ему ничего не грозит», — рассказала психолог.

В очень маленьком возрасте дети возможно даже не знают, что такое смерть. Тогда родителю придется объяснить им на примере из личной жизни.

Если момент выбран неудачно, то поведение ребенка может сильно измениться. Он либо начнет проявлять агрессию к окружающим и причинять себе вред, либо станет тихим, послушным и будет стараться быть возле родителя. В таких ситуациях лучше обратиться к специалисту.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что для успешных отношений с мужчиной женщине нужно уметь просить у него желаемое.