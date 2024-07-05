Будут вечно дразнить морковкой: почему Украину никогда не примут в НАТО

Фото: www.globallookpress.com / Presidential Office of Ukraine

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Авторитетные западные ученые, политологи и военные выступили против членства Киева в альянсе.

В НАТО будут обещать принять Украину как можно дольше, так как им важен процесс, а не результат. Об этом говорится в аналитической статье EADaily.

Автор публикации в своих рассуждениях ссылается на письмо, которое на днях прислали в редакцию Politico 60 западных ученых, специалистов по внешней политике, дипломатии и военному делу.

В нем говорится о том, что принятие Украины в НАТО «либо расколет организацию, либо обернется большой войной с Россией». Авторы послания отмечают, что новые российские территории, по мнению Москвы, больше не являются частью Украины, тогда как Киев для прекращения огня требует возвращения России к границам 1991 года.

В таких условиях компромисс недостижим, и, если Украина станет членом НАТО, то война перестанет быть локальным конфликтом Киева и Москвы, и станет конфликтом глобальным — между Западом и Россией. Причина — в статье 5 Устава НАТО, гласящей, что «нападение на одного члена альянса есть нападение на весь альянс».

Именно на этом пункте блок НАТО и расколется, поскольку уже сейчас есть немалое количество экспертов, советующих придумать какое-то оправдание отказу применять пятую статью к украинско-российскому военному противостоянию, отмечается в письме.

Прием Украину в блок после окончания ее войны с Россией авторы послания детально даже не рассматривают, понимая, что такой вариант лишь спровоцирует Москву на продолжение боевых действий до полного исчезновения Украины.

В письме делается вывод о том, что вызовы, которые создает Россия, можно решить, не привлекая Украину в НАТО, тогда как движение Украины к членству может иметь обратный эффект — она превратится в место длительного противостояния России и Запада.

Автор статьи, в свою очередь, заключает, что Украина для Запада сегодня — чемодан без ручки. Тащить его тяжело (финансово, прежде всего), но и бросить жалко, потому что «резервы пушечного мяса пока имеются, а раз так — пусть жилы из русских тянут, воюя с ними».

«В общем, судя по всему, НАТО настроено тянуть с приемом/неприемом Украины как можно дольше — им важен процесс, а не результат. Процесс дает возможность кормить деньгами оборонную промышленность, а высокопоставленным персонам и лоббистам в парламентах стран-членов альянса получать неплохие посреднические… И потому морковкой перед носом украинского осла НАТО будет размахивать еще долго», — заключает автор.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Киев не пригласят в НАТО на саммите в Вашингтоне с 9 по 11 июля.