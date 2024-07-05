«Можно похвалить себя»: дочь Юлии Началовой окончила школу с золотой медалью

Фото: Instagram* / veraldonina

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Собирается ли Вера Алдонина пойти по стопам матери?

Дочь певицы Юлии Началовой — Вера Алдонина — окончила школу с золотой медалью. Об этом девушка рассказала в личном блоге в социальных сетях.

Кроме того, девушка похвасталась блестящими результаты ЕГЭ.

«Тот момент, когда можно похвалить себя ЕГЭ по литературе — 100 баллов! Русский язык — 97» — написала девушка.

Поклонники Веры поздравили ее с таким важным событием и отметили, что она все больше становится похожа на свою знаменитую маму.

На выпускном Алдониной присутствовали ее бабушка и дедушка, а также отец со своей супругой и двумя детьми.

Стоит отметить, что многие поклонники Началовой ждали, что ее дочь тоже займется музыкой, ведь с ней певица знакомила девочку с ранних лет. Вера ездила с Юлией на гастроли и даже выступала на ее концертах. А, когда артистка ушла из жизни в 2019 году, дочь выходила на сцену уже самостоятельно. Однако девушка решила выбрать профессию актрисы. И сейчас она готовится к внутренним экзаменам.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что дочь Юлии Началовой Вера Алдонина рассказала о последнем разговоре и обещании любимой мамы.

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