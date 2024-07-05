VK проведет День семьи, любви и верности вместе с пользователями

Фото: vk.com

Компания проведет тематические фотосессии и другие проекты, приуроченные ко Дню семьи, любви и верности.

В преддверии праздника, 6 и 7 июля на центральных улицах девяти городов России будут работать известные фотографы. Они бесплатно запечатлят всех желающих вместе с семьями. Получившиеся семейные снимки можно будет найти и скачать в сообществе VK Праздники ВКонтакте и в одноименной группе в Одноклассниках в тот же день. Время работы фотографов — с 12:00 до 20:00 по местному времени.

Принять участие в фотопроекте смогут жители Архангельска, Липецка, Калининграда, Кисловодска, Москвы, Мурома, Санкт-Петербурга, Суздаля, Уфы. В Москве проект продлится до 8 июля включительно.

Увидеть, как проходил проект в прошлом году, можно по ссылке.

Кинофестиваль и онлайн-марафон

Одноклассники эксклюзивно покажут ролики участников XIX Международного кинофестиваля «В кругу семьи» и трансляцию фестиваля, на котором покажут кинокартины из 20 стран мира. Короткометражные фильмы конкурсантов выйдут эксклюзивно в соцсети. Всего пользователи смогут посмотреть двадцать роликов, а также церемонию открытия фестиваля и награждения победителей.

К празднику ОК также поддержали крупнейший в России семейный проект и подготовили ряд активностей в партнерстве с АНО «Россия — страна возможностей». В соцсети пройдет онлайн-марафон, в рамках которого пользователи поделятся совместными фотографиями со своими родственниками. Снимки с хэштегом #ДеньСемьи можно выкладывать в официальной группе проекта «Это у нас семейное». 9 июля случайным образом выберут 13 участников и вручат им призы. Также пользователи соцсети могут установить на аватар тематические рамки и посмотреть трансляцию концерта и других праздничных активностей, приуроченных к заключительному этапу проекта «Это у нас семейное».

Паблик-толк о материнстве и блогинге

8 июля в Дзен Кафе by BRO& N пройдет паблик-толк «Секреты создания вовлекающего контента для материнских блогов» от известных мам: Кати Мезеновой, Натальи Карповой и Ассоль. Звезды поделятся, как совмещать блогинг и воспитание детей, найти свою аудиторию и начать свой авторский путь в декрете. Попасть на мероприятие можно, приняв участие в конкурсе на лучший комментарий о лайфхаках материнства под статьями и публикациями героинь дискуссии в Дзене и ВКонтакте.

Адреса проведения фотопроекта