Провал Сунака: как в Великобритании отреагировали на итоги парламентских выборов

Фото, видео: Reuters / Kevin Coombs; 5-tv.ru

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Что стоит за разгромным поражением консерваторов?

С Риши Сунаком уже попрощался главный мышелов резиденции премьер-министра. Кот Ларри решил на прощание нагадить ему в ботинки «в память о былых временах».

Такое поведение питомца отражает настроение большинства британцев. Мировые СМИ сходятся во мнении, что партия Сунака проиграла из-за накопившегося недовольства граждан их политикой.

За 14 лет нахождения у власти консерваторов страна пришла в упадок. Избиратели устали от экономической стагнации и многочисленных скандалов, связанных с представителями правящей партии.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак должен покинуть свой пост после того, как правящая партия консерваторов потерпела оглушительное поражение на выборах. По предварительным результатам голосования, с большим отрывом там лидируют лейбористы. Согласно данным экзитпола, оппозиционная партия может получить две трети мест в Палате общин.