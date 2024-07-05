Ни дня без казуса: Байдену дали 48 часов для спасения своей карьеры

Фото, видео: Reuters / Elizabeth Frantz; 5-tv.ru

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От президента США уже начали отказываться крупнейшие спонсоры избирательной кампании.

Ближайшие сутки станут решающими для политической карьеры Джо Байдена. Об этом заявляет CNN перед большим интервью, к которому сейчас готовится президент США.

Аналитики сомневаются, что у Байдена получится поднять упавшие после дебатов с Трампом рейтинги. Ведь практически ни одно выступление Байдена не проходит без казусов.

В интервью на радио он снова допустил оговорку и назвал себя «первой чернокожей женщиной, которая работа с первым чернокожим президентом». Вероятно, имел в виду вице-президента Камалу Харрис, но, как обычно, запутался в формулировках

На таком фоне финансировать кампанию Байдена отказываются все больше спонсоров. Об этом сегодня заявила наследница империи Disney, а ранее призвал Байдена уйти гендиректор компании Netflix, тоже крупнейший донор демпартии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Трамп вызвал Байдена на дебаты без правил.