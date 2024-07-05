Ураганный ветер и ливни с градом: на Москву надвигается мощная буря

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин; 5-tv.ru

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При этом весь грозовой фронт растянется от Карелии до Тульской области.

Города 13 регионов страны могут остаться без света и воды из-за обрывов линий электропередачи и нарушений в работе подстанций. МЧС выпустило экстренное предупреждение о надвигающемся шторме. Грозовой фронт растянется от Карелии до Тульской области. Буря начнется уже в ближайшие часы.

В прогнозах — ливни с градом и молниями. Порывы ветра могут разгоняться почти до 30 метров в секунду. До Москвы ураган доберется в районе шести часов вечера. Температура резко упадет, из-за таких перепадов возможны даже смерчи. В столице закрывают парки. Авиакомпании уже начали корректировать расписание рейсов.

«Количество осадков будет значительное. В Москве прогнозируется 20 миллиметров за один час. Это значит, что возникунт препятствия для трафика и перемещение транспорта. Порывы ветра будут достигать 20-25 метров в секунду. По области — до 27. Это по-настоящему опасное явление. Условия для формирования смерчей», — предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Ураганный ветер до 30 метров в секунду ожидается и в Петербурге. Объявлен «желтый» уровень погодной опасности. В течение дня пройдут ливни и град. Из-за штормового предупреждения ближайшей ночью на Неве не будут разводить мосты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что можно и нельзя делать во время смерча.