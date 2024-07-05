Под звуки прилетов: российские войска развивают наступление на Северск

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Продвижению помогают тяжелые гаубицы казаков группировки «Южная».

Уникальные кадры приходят из Артемовска. Этот город полностью находится под контролем российских военнослужащих. И теперь войска готовят плацдарм для наступления на Северск. Город имеет стратегически важное значение. Его освобождение вынудит украинские подразделения отступить к следующей линии обороны в районе Краматорска.

Продвижению наших войск помогают тяжелые гаубицы казаков «Южной» группировки войск. Артиллеристы не дают националистам ни минуты на отдых. Подробности с передовой рассказал военный корреспондент «Известий» Денис Кулага.

Каждое дневное перемещение на артемовском направлении возможно после тщательной аэроразведки. Земля здесь полностью выжжена. На оставленных украинских позициях большое количество разбитой военной техники. Ближний подступ обрабатывает артиллерия.

Противник замер, значит, есть возможность добраться до точки эвакуации. Дневной выход в Артемовске помогает, прежде всего, увидеть подлинное состояние домов после боевых действий и очередных обстрелов со стороны артиллерии ВСУ. Видны разрушенные многоквартирные дома.

Под звуки очередных прилетов вместе с сопровождением на квадроцикле проходит выход из Артемовска в сторону Соледара. На специальной точке — встреча с артиллеристами казачьей бригады. Здесь уже вовсю готовят специальные именные снаряды.

После освобождения Раздоловки на севере Соледара необходимо расширять линию фронта и продолжать теснить противника. На этом направлении работают сразу несколько орудий казаков «Южной» группировки войск.

«Продвигаемся потихоньку вперед. Не даем противнику наступать, идем в наступление и продвигаемся, слава богу», — говорит российский военнослужащий.

Совсем близко рвутся вражеские кассетные снаряды, но расчет орудия продолжает наводить гаубицу на цель. Таких выходов за день надо сделать не один десяток, чтобы увеличить зону влияния и открыть еще один важный маршрут на пути к городу Северску.