Беспилотники ВСУ атаковали Кубань: что известно к этому часу

В результате атаки ВСУ по Приморско-Ахтарску пострадали шесть человек

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Националисты ударили по жилому кварталу Приморско-Ахтарска минувшей ночью.

Украинские боевики устроили сегодня одну из крупнейших атак беспилотников. Больше 50 дронов выпустили по мирным кварталам разных городов.

На Кубани в городе Приморско-Ахтарск частично разрушен дом, погибла шестилетняя девочка. Несколько человек ранены. Возбуждено уголовное дело о теракте. Корреспондент «Известий» Борис Карягин увидел последствия.

Поврежденная крыша, почти весь последний — третий — этаж дома разрушен, кругом обломки и осколки, ударной волной выбило стекла.

«Я проснулась от того, что бабахало. Посмотрела на часы, было ноль-ноль», — говорит жительница дома Любовь.

Территория дома, атакованного беспилотником, сейчас оцеплена: сотрудники полиции, следователи, эксперты-криминалисты. Улица, которая ведет к этому дому, оцеплена с двух сторон.

В результате атаки погибла шестилетняя девочка. Пять человек, в том числе и ребенок, пострадали. Жителей эвакуировали в пункт временного размещения, 20 человек обследуют медики.

Светлана показывает пятна крови на рубашке. Семья спала в момент атаки. Повезло, что квартира на втором этаже и она с супругом получила незначительные ранения. Сейчас они в безопасности, их обеспечили всем необходимым.

Светлана показывает пятна крови на рубашке. Семья спала в момент атаки. Повезло, что квартира на втором этаже и они с супругом получили незначительные ранения. Сейчас они в безопасности, их обеспечили всем необходимым.

Восстановить детали произошедшего женщине удается с трудом.

«Выбиты стекла на балконе, выбиты стекла на кухне. Самих нас накрыло ударной волной, мы перестали что-либо слышать. Хорошо, что у нас хватило сообразительности, максимально сконцентрировались. Наклонились, что называется, носами уперлись в землю», — рассказывает Светлана.

Этой ночью силы ПВО отразили одну из самых массовых атак боевиков. Уничтожено 50 беспилотников: 14 БПЛА над Кубанью, 26 над территориями Запорожской области, еще десять сбили на подлете к Ростовской. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Когда криминалисты обследуют дом, эксперты проверят, насколько сильно здание разрушено и можно ли людям вернуться в уцелевшие квартиры.