Из аэропорта сразу в Кремль: Орбан прилетел в Москву после визита в Киев

Фото, видео: © РИА Новости / Стрингер; 5-tv.ru

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Слухи о предстоящей поездке венгерского политика в Россию устроили переполох среди европейских чиновников.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Москву. Это подтвердил его пресс-секретарь. Самолет примерно час назад сел во Внуково. Кортеж делегации сразу направился в Кремль.

Как только о возможности поездки стало известно, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сразу заявил, что Орбан, чья страна с начала июля председательствует в Совете ЕС, не получал мандат на визит в Россию и не предупреждал остальных членов сообщества о своих намерениях, а значит, поездка может проходить только в рамках двусторонних отношений.

Слухи о предстоящем визите в Москву устроили переполох среди европейских политиков. Еще накануне премьер-министр Польши Дональд Туск на своей странице в соцсетях обратился к венгерскому коллеге, в котором даже усомнился, что поездка в Россию может быть правдой.

Несколькими днями ранее Орбан побывал в Киеве, где у него состоялся разговор с Зеленским.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Орбан призвал Зеленского подумать о прекращении огня. Венгрия также обещает поднимать эту тему перед другими западными лидерами.