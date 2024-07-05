Лучше проверить: какие долги переходят по наследству

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Близкий человек может оставить после своей смерти не только счета и имущество, но и проблемы.

Вступая в наследство, человек обязан выплатить долги покойного. Что входит в этот список, рассказала адвокат Московской коллегии адвокатов «Ковалев, Малютов и партнеры» Ольга Лапина в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

«Нельзя принять завещанную квартиру и не погашать скопившиеся долги за коммунальные услуги. Данные долги платят наследники. То же самое касается кредитов. Если вы вступили в наследство и у наследодателя имеются долги по кредитным платежам, то эти платежи обязаны выплачивать непосредственно наследники. А также наследники платят долги в пределах стоимости полученного имущества», — объяснила адвокат.

Однако наследник не несет ответственность за задолженности, связанные с личностью наследователя. Например, если на умершего были возложены алиментные обязательства. Правда, в том случае, когда наследодатель накопил долг по алиментам и есть соответствующая санкция, выплачивать его уже все-таки придется.

Также наследник не отвечает за компенсации, которые остались за завещателем вследствие причинения вреда жизни здоровью, и невыплаченные штрафы.

Адвокат подчеркивает, что имущество с долгами может принести больше проблем, нежели пользы. Ведь порой их сумма оказывается гораздо выше полученного.

«Поэтому перед тем, как вступить в наследство, вы можете проверить и на сайте служебных приставов имеются ли задолженности, либо также попросить нотариуса, чтобы он сделал запросы в банке», — подчеркнула Лапина.

Ранее 5-tv.ru сообщил, чем опасны гигантские осы, наводнившие Москву.