В РФ заявили о необходимости работы единого контентного центра судебной системы

Фото: © РИА Новости / Мария Девахина

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Этот проект позволит освободить сотрудников от непрофильной работы и снизить их нагрузку.

Председатель Совета судей России Виктор Момотов заявил о необходимости работы единого федерального контентного центра (ЕФКЦ). Он отметил, что этот проект направлен на то, чтобы размещать актуальную информацию о правосудии в социальных сетях судов.

«Такой центр аккумулирует значимую и актуальную для судебной системы информацию, обеспечивает через региональные (аккаунты судов — Прим. ред.) размещение новостей и данных, интересующих гражданское общество в социальных сетях, формирует единую новостную повестку судебной власти», — сказал Момотов в ходе медиафорума «Суды и социальные сети: возможности и перспективы взаимодействия» в Новосибирске.

По словам главного редактора российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ) Олега Ефросинина, ЕФКЦ поможет освободить сотрудников от непрофильной работы, снизить их нагрузку, а также позволит получать профессиональный контент, который не требует дополнительной обработки.

Также отмечается, что благодаря работе ЕФКЦ жители даже самых отдаленных регионов нашей страны будут информированы о важных событиях судебной системы и работе правосудия в целом.

Единый федеральный контентный центр в 2023 году был разработан по инициативе РАПСИ. На данный момент он функционирует в тестовом режиме.

Ранее 5-tv.ru приводил слова Момотова о том, что ИИ не сможет заменить судью в силу своего бездушия.