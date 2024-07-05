Самолет Ан-2 совершил аварийную посадку в Бурятии

Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova

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В результате есть пострадавшие, они доставляются в больницу.

Самолет Ан-2 совершил аварийную посадку в Еравнинском районе Республики Бурятия. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

Борт совершил аварийную посадку в Бурятии утром, в районе 09:41. По информации источника, в результате пострадали шесть человек, их доставляют в больницу для оказания помощи. Предварительно известно, что состояние тех, кто находился на борту, не тяжелое.

О причинах аварийной посадки самолета пока ничего неизвестно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Бурятии сосед убил многодетного отца на глазах у его семьи. По словам опрошенных соседей, до инцидента, произошедшего в городе Бабушкин, в сторону погибшего поступали угрозы.