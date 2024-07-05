Второй случай смерти от ботулизма зафиксирован в Нижегородской области

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Мужчине было всего 24 года.

В городе Дзержинск Нижегородской области скончался пациент с ботулизмом. Об этом сообщил источник для 5-tv.ru.

«Один человек, госпитализированный после отравления, скончался», — рассказал собеседник.

Молодой человек умер в реанимации. Ему было всего 24 года. Это уже второй случай смерти в стране от данного заболевания после массового отравления.

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Известно, что количество пострадавших по всей России от этого инфекционного заболевания возросло до 410 человек. По последним данным, в медучреждениях остаются еще 54 пациента.

В Минздраве Нижегородской области уточнили, что пациент поступил в больницу 17 июня в крайне тяжелом состоянии, его не стало 28 июня. При этом там заявили, что инфекция не являлась главной причиной смерти.

«Смерть возникла по ряду причин, среди которых ботулизм есть, но эта инфекция не являлась первопричиной», — сообщили в региональном министерстве.

Вспышка ботулизма произошла в середине июня в Москве после употребления готовой еды — салата из сервиса доставки «Кухня на районе». Похожие случаи отравления были зафиксированы в Подмосковье, Казани и Нижнем Новгороде, а также в Ярославской, Тамбовской и Костромской областях. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве закрыли еще один цех «Кухни на районе» после вспышки ботулизма.