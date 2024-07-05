«Я смешнючая»: беременная Арзамасова показала свой большой живот

Фото: © РИА Новости / Евгения Новоженина

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На что обратили особое внимание поклонники актрисы?

Беременная актриса Елизавета Арзамасова показала поклонникам свой большой живот. Фото звезда «Папиных дочек», которая готовится ко вторым родам, опубликовала в своем Telegram-канале.

Беременная Лиза Арзамасова позирует вместе со своей мамой. Фото: Telegram / Арзамасова Лиза / LizaArzamasova

«„Выход в свет“ с мамулей. Я смешнючая. Все еще ножку пытаюсь ставить модельно, а про резинку на голове забыла!» — написала актриса.

Поклонники артистки оценили не только саму звезду, но и ее маму, отметив, как молодо та выглядит. Некоторые даже признались, что она похожа на старшую сестру знаменитости.

«Мамуля просто класс. Вы так похожи на нее»;

«Мамуля как старшая сестренка!»;

«Чудесные барышни! Диво как хороши!» — комментировали фанаты.

Подписчики также отметили, что мужу звезды — заслуженному мастеру спорта Илье Авербуху — очень повезло с такой красивой женой.

Звездная пара ждет второго ребенка. В семье растет сын Лев, в августе ему исполнится три года. Также у фигуриста есть 20-летний сын Мартин.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что двухлетний сын Ильи Авербуха и Елизаветы Арзамасовой проявляет интерес к маминой профессии.