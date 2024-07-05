Горят десять домов: в Ростовской области произошел крупный пожар
Десять частных домов загорелись в Ростовской области
Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Аверин; Telegram / МЧС России / mchs_official; 5-tv.ru
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К тушению привлекли авиацию.
Десять частных домов загорелись в Аксайском районе Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по региону.
Пожар произошел в поселке Золотой Колос Ростовской области. Огнем охвачены деревянные дома. На месте уже работают 45 спасателей, к тушению привлекли вертолет Ми-8 МЧС России и 13 единиц другой техники.
Площадь пожара в Ростовской области уточняется. По информации губернатора региона Василия Голубева, пострадавших нет.
Позднее в МЧС сообщили, что причиной пожара на площади около пяти тысяч квадратных метров могло стать замыкание электропроводки в жилом доме. На место возгорания при помощи вертолета было совершено четыре сброса воды.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что отдых в Ростовской области едва не закончился трагедией для молодой пары из Петербурга. Туристы отправились на прогулку на сапборде, однако доску подхватил сильный ветер и практически унес в открытое море.