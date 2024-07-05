«В память о былых временах»: кот Ларри оставил Сунаку «сюрприз» в ботинке

Фото: www.globallookpress.com / Steve Taylor

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Британский премьер-министр пока не прокомментировал дурнопахнущий «сувенир».

Главный мышелов с Даунинг-стрит — кот Ларри — оставил дурнопахнущий «подарок» в ботинке премьер-министра Великобритании Риши Сунака, который по итогам парламентских выборов в ближайшее время должен покинуть свой пост. Сообщение о об этом появилось на странице кота в соцсети Х.

«Только что нагадил в ботинок Сунака в память о былых временах», — говорится в посте.

Взятый из приюта Ларри служит в должности Главного мышелова в резиденции британского правительства с 2011 года и исправно исполняет свои обязанности. Традиция заводить питомцев в резиденциях британских правителей существует еще с XV века.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак покидает свой пост после того, как правящая партия консерваторов потерпела оглушительное поражение на выборах в Британии, которые состоялись 4 июля. С большим отрывом лидируют лейбористы. По данным экзитпола, оппозиционная партия может получить две трети мест в Палате общин.

Ранее 5-tv.ru писал, как Сунак собственноручно поставил крест на своей карьере.