Вслед за SНАМАN: YouTube заблокировал каналы Гагариной и Лепса

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

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Кто еще попал под ограничения и почему?

YouTube заблокировал канал не только автора и исполнителя SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов), но и других представителей российского шоу-бизнеса. Под ограничения попали артисты. Под ограничения попали Полина Гагарина, Григорий Лепс, Юлия Чичерина и Олег Газманов.

Судя по списку, можно с уверенностью сделать вывод, что каналы были заблокированы исключительно тех исполнителей, которые поддерживает свою страну. Теперь при попытке открыть их страницу, то на платформе появляется сообщение о том, что они недоступны.

Пока объяснение произошедшему озвучил только SHAMAN. Он написал в своем Telegram-канале, что Запад наложил на него ограничения, «потому что он — русский».

Недружественные страны усилили санкционное давление на Россию в 2022 году, после начала спецоперации на Украине. Москва неоднократно отмечала, что стране удается сохранять высокие экономические показатели, а Запад своими ограничениями вредит только себе.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что песни исполнителя SHAMAN исчезли из стримингового сервиса Spotify. Кроме того, на платформе переименовали песни певицы Полины Гагариной.