Моргенштерну* грозит уголовное дело из-за израильского паспорта

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Рэпер продолжает нарушать законы РФ.

Рэперу Алишеру Валееву*, выступающему под псевдонимом Моргенштерн*, грозит уголовное дело за то, что он не уведомил МВД России о наличии израильского гражданства. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах РИА Новости.

«Валеев, предварительно, получив израильский паспорт, не уведомил об этом МВД. По данному факту проводится проверка… Ему может грозить дело по статье 330.2 УК РФ «Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства иностранного государства», — поделился собеседник в разговоре с агентством.

Согласно его информации, артист получил израильское гражданство еще весной 2022 года.

Исполнитель неоднократно публично выражал антироссийскую позицию. После начала спецоперации по защите Донбасса Моргенштерн переехал жить за границу, откуда продолжает нелестно высказываться о Родине.

Прежде в оправдании и поддержке экстремистских действий был уличен соратник Алексея Навального** Леонид Волков**. Он выступил с благодарностью ВСУ за убийства российских солдат, а также сообщил, что «не испытывает никакой тоски» от сгоревших колонн российской военной техники.

Ранее 5-tv.ru писал, что в отношении Моргенштерна был зарегистрирован еще один протокол.

* — признан физлицом-иноагентом в России

** — признаны иноагентами и внесены Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму