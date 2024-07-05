«Просто нет слов»: Бузова случайно раскрыла имя таинственного ухажера

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; Instagram* / buzova86; 5-tv.ru

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Воздыхатель артистки послал ей прекрасные цветы в другую страну.

Знаменитая певица и телеведущая Ольга Бузова, так мечтающая о замужестве и материнстве, наконец-то может порадовать своих поклонников радостными новостями — за артисткой ухаживает достойный мужчина. Воздыхатель отправил звезде букет алых роз, а исполнительница сразу же поспешила запечатлеть чудесные цветы на видео. Роликом она поделилась на странице в социальной сети.

Сейчас Бузова находится на съемках в Колумбии, однако воздыхатель все равно решил ее порадовать. Таинственный ухажер отправил певице букет на другой конец света, чтобы выразить свои чувства.

Знаменитость не хотела рассекречивать имя этого мужчины, но показать фанатам прекрасный подарок уж очень хотелось — записку с признанием в любви Ольга постаралась прикрыть.

«Просто нет слов сейчас. Как красиво! Я уберу записочку, чтобы лишнего не увидели», — сказала артистка.

Но утаить имя все же не получилось. Поклонники разглядели, что за Бузовой ухаживает некий Дмитрий, оставшийся ее дожидаться в столице.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Стас Пьеха отказался петь дуэтом с Ольгой Бузовой.

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