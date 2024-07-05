В Самаре предотвратили теракт на оборонном предприятии

Фото: © РИА Новости

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По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В Самаре на объекте оборонно-промышленного комплекса (ОПК) был предотвращен теракт. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по региону.

Отмечается, что в 2023 году местный житель вступил в переписку с членом проукраинской террористической организации и согласился совершить в Самаре диверсионно-террористический акт.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru писал, что ФСБ нашла в пригороде Мариуполя схрон со взрывчаткой, которые заготовили участники диверсионно-разведывательных групп Украины для совершения терактов еще в 2022 году.

Сотрудниками ФСБ были найдены шесть кумулятивных зарядов, девять ручных гранат, 11 мин МОН-50 и еще столько же гранатометных выстрелов. Также силовики нашли 18 килограммов пластида и комплектующие для совершения взрыва.