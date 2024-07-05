Снизить риски: ТОП-4 правила профилактики рака
Врач-терапевт Каневский: регулярные медосмотры —это основа профилактики рака
Фото: www.globallookpress.com / uwe umstätter
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Соблюдение этих принципов позволит повысить шансы на здоровое будущее.
Успех профилактики онкологических заболеваний зависит от четырех основных принципов. Каких именно, рассказал врач-терапевт Александр Каневский в беседе с изданием Lenta.ru.
По словам эксперта, в этом вопросе важны регулярные медосмотры, защита организма от вредящих факторов, улучшение образа жизни, а также отказ от вредных привычек.
Также снизить риск возникновения и развития рака поможет смена окружающей обстановки и улучшение качества жизни.
«Если на место проживания человеку порой трудно повлиять, ведь не всегда возможно переселиться к морскому побережью из зоны работы металлургического комбината, то отказаться от курения вполне возможно», — подчеркнул Каневский.
Кроме того, необходимо соблюдать режим питания, не перенапрягаться и не забывать об отдыхе. А в жару следует использовать солнцезащитный крем и закрывать кожу от прямых лучей.
Каневский отметил, что повышение иммунитета вместе с изменением образа жизни поможет улучшить шансы на здоровое будущее.
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