Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для годовалого Ярослава
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Фото, видео: 5-tv.ru
Мальчик страдает от редкого и опасно заболевания глаз.
Сегодня благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции «День добрых дел»! Накануне мы рассказали о маленьком Ярославе, страдающем от редкого и опасного заболевания глаз. Спасти ребенка можно только с помощью операции в Японии. Но на ее оплату не хватает более двух миллионов рублей.
Благодаря вам, зрителям Пятого канала, удалось собрать необходимую сумму и даже больше. За сутки вы перечислили четыре миллиона 220 тысяч 936 рублей. Большое вам спасибо!