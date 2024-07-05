Акула напала на купавшихся недалеко от берега людей в США

Фото, видео: www.globallookpress.com / © Peter Pinnock; 5-tv.ru

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Пострадали четыре человека.

Купание в океане едва не стало роковым для четырех человек в американском Техасе. На них напала акула, и произошло это относительно недалеко от берега.

Возможно, последнее и спасло людям жизнь, так как им на помощь оперативно пришли другие отдыхающие и спасатели. Двое пострадавших отделались легкими травмами. Другим повезло меньше: у одной женщины серьезная травма ноги, ей пришлось с помощью жгута останавливать кровотечение.

А затем пострадавших на вертолетах доставили в больницу. Стая акул еще какое-то время кружила поблизости, поэтому всем отдыхающим на берегу запретили заходить в воду.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что звезду фильма «Пираты Карибского моря» съела акула. Трагедия произошла на Гавайях. Местные серферы обнаружили растерзанное тело знаменитого актера, помочь ему оказалось уже невозможно.