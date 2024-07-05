Отрезвляющий вердикт: консерваторы потерпели оглушительное поражение на выборах в Британии

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Как перестановки в парламенте повлияют на политику Лондона?

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак покидает свой пост. В стране еще подсчитывают голоса с прошедших выборов в парламент. Но уже сейчас понятно: правящая партия потерпела сокрушительное поражение, а лейбористы лидируют с большим отрывом.

Сунак, не дожидаясь окончательных результатов, уже поздравил их с уверенной победой над консерваторами. По данным экзитпола, оппозиционная партия может получить две трети мест в Палате общин.

Как перестановки в парламенте повлияют на политику Лондона, рассказал корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

Настроение как после супербоя — ликование на улицах, вечеринки в пабах. Консервативная партия сметена! С прежним правительством покончено, у лейбористов — супербольшинство во главе с Киром Стармером. Вскоре он отправится в Букингемский дворец, чтобы получить санкцию короля и занять еще и пост премьер-министра.

«Мы сделали это! Перемены начинаются прямо сейчас. И, честно говоря, мне приятно. Четыре с половиной года работы по изменению партии были нужны именно ради этого момента. Ради изменившейся лейбористской партии, готовой служить нашей стране, готовая вернуть Британию народу», — заявил Кир Стармер.

После 14 лет хаоса, скандалов и упадка британцы наказывают всю правящую верхушку, голосуя хоть за какие-то перемены.

Мрачные лица у всего терпящего бедствие кабинета, включая министра обороны и самого премьера Риши Сунака. Худший показатель в истории! Сегодня он пакует свои вещи и съезжает с Даунинг Стрит-10.

«Сегодня вечером британский народ вынес отрезвляющий вердикт. Нам есть, чему поучиться и над чем поразмыслить, и я беру на себя ответственность за потерю многих хороших, трудолюбивых, консервативных кандидатов, которые проиграли сегодня вечером», — признал Риши Сунак.

После всего, что они за эти годы сделали со страной, им потребовался бы супермен во главе партии, а не Сунак. Лейбористам ничего выдумывать для своей кампании не пришлось, для их победы все было сделано самими консерваторами. Не такая это уже теперь и «Great Britain».

«Уровень жизни не растет уже много лет, и консервативная партия, честно говоря, выглядит просто усталой. Знаете, у нее нет никаких новых идей, не то что у лейбористов. Вокруг царит настроение, когда люди говорят: «Ну, давайте хотя бы попробуем другую партию», — указал действующий член Палаты лордов Великобритании Ричард Эндрю Балф.

Но, впрочем, если и позитивные сдвиги и произойдут, то исключительно внутрибританские. Хотя и в этом есть сомнения. Смена политиков без смены политики, видимо, будет касаться и нового курса на внешней арене.

Лидер лейбористов и вероятный будущий премьер уже подтвердил: финансовая помощь Украине сохранится в полном объеме, ежегодно это — три миллиарда фунтов. А первым делом они собираются обсудить с НАТО возможность ударов дальнобойным оружием по России.

Но все же будут в новом составе Палаты общин и весьма альтернативные голоса. Одиозный евроскептик Найджел Фарадж — главный идеолог брекзит — с восьмой попытки, но обеспечил себе место на зеленой скамейке. Так что на повышенных тонах в британском парламенте теперь будут выступать, в том числе, и за диалог с Россией.