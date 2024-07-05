«Эталон в здравоохранении»: председатель ЛДПР посетил военный госпиталь в Марий Эл

Фото, видео: ldpr.ru; 5-tv.ru

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В Йошкар-Олу приехала делегация депутатов Госдумы и сенаторов партии.

Госпиталь ветеранов войн в Йошкар-Оле посетила делегация депутатов Госдумы и сенаторов от ЛДПР. Председатель партии Леонид Слуцкий пообщался с врачами и участниками спецоперации, которые проходят лечение или реабилитацию.

Он пожелал бойцам скорейшего выздоровления и заявил, что вся страна сегодня работает на общую победу.

«Будем помогать, будем поддерживать, будем позиционировать как эталон в нашем здравоохранении. Особенно в том, что касается лечения и реабилитации ветеранов всех войн. Это очень благородно, это очень важно, это очень востребовано», — сказал председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

Слуцкий отметил, что госпиталь оборудован всем необходимым для оказания помощи военным, но даже самых передовых технологий недостаточно. Ведь важна забота со стороны каждого врача и медсестры. Лидер ЛДПР также вручил медикам благодарственные грамоты.