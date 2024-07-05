Срочно к врачу: проблемы с потенцией оказались симптомом серьезного заболевания
Хирург Руденко: проблемы с потенцией могут быть признаком атеросклероза
Фото: www.globallookpress.com
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О каком диагнозе идет речь?
Проблема с потенцией является симптомом такого хронического заболевания как атеросклероз. Об этом в беседе с изданием Lenta.ru рассказал сердечно-сосудистый хирург Борис Руденко.
Атеросклероз возникает из-за отложения холестериновых бляшек в сосудах и артериях.
«Первым заметным признаком атеросклероза у мужчин являются проблемы с потенцией. У 80% больных причиной развития эректильной дисфункции является нарушение функции эндотелия, которое впоследствии приводит к развитию атеросклероза. Эректильная дисфункция — ранний предвестник тяжелых заболеваний», — говорит Руденко.
Врач напоминает, что атеросклероз нарушает работу кровоснабжения ног и органов малого таза, из-за чего и начинаются проблемы с эрекцией. В группе риска находятся мужчины, которые курят, ведут сидячий образ жизни, имеют избыточный вес, повышенное давление или сахарный диабет.
Руденко рекомендует обращаться к специалисту при появлении любых подобных симптомов. И не только к урологу, но также к кардиологу и сердечно-сосудистому хирургу.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что проблемы в полости рта могут сказаться на потенции и даже привести к эректильной дисфункции.