«Везде куски железа»: как выглядит жилой дом в Приморско-Ахтарске после атаки беспилотников ВСУ

Фото, видео: 5-tv.ru

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Появились первые кадры последствий.

В результате атаки беспилотников ВСУ на Приморско-Ахтарск сильно пострадал жилой многоквартирный дом — у здания провисла кровля, почти везде выбиты окна, обрушилась часть стены. Кадрами с места происшествия делится 5-tv.ru.

На земле рядом с домом лежат обломки: кирпичи, куски железа и битое стекло. Пострадали также и припаркованные рядом автомобили.

«Вот так выглядит пострадавший дом, который ночью атаковал беспилотник. Можем наблюдать всюду следы провисшей кровли. На полу везде куски железа. На земле битое стекло. Взрывной волной выбило стекла», — отметил корреспондент Борис Корягин.

Местная жительница Ольга рассказала, что услышала приближающийся дрон около двух часов ночи по московскому времени. Она сразу же взяла ребенка и спряталась в коридоре квартиры.

«Последний раз уже бабахнуло очень сильно. Сидела дома, даже не поняла (что случилось — Прим. ред.), услышала, что ходят по подъезду то ли спасатели, то ли какие-то мужчины. Все кричали: „Есть кто живой?“ Потом взяла ребенка, вышла на улицу и только тогда увидела, что в наш дом попали», — поделилась собеседница.

Минувшей ночью Вооруженные силы Украины с беспилотников совершили атаку на город. Шесть человек были экстренно госпитализированы, медики оказывали пострадавшим всю необходимую помощь в больнице, однако не удалось спасти шестилетнюю девочку.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала специальной военной операции, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что шестилетняя девочка погибла в результате атаки ВСУ на Приморско-Ахтарск.