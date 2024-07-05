Самый выгодный вариант. Стоит ли брать ипотеку этим летом?

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков

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Финансовый аналитик дал совет россиянам.

Людям, желающим сейчас обзавестись собственной жилплощадью, стоит повременить с ипотекой, учитывая текущую ставку. Об этом рассказал в беседе с изданием Lenta.ru финансовый аналитик Михаил Беляев.

По словам эксперта, можно рискнуть и взять кредит, если есть «специфические условия», однако во всех остальных случаях — лучше подождать.

Финансовый аналитик порекомендовал деньги на недвижимость «отправлять работать в банк». Это самый выгодный и бесхлопотный вариант, особенно для тех, кто еще не освоил операции на финансовом рынке.

«Сейчас ставка по вкладам под 20% уже. Надо просто нести деньги в банк, получать свои 17, 18, 19%, сидеть спокойно и ждать, когда изменится ситуация», — посоветовал эксперт.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий гражданам возможность самостоятельно продавать имущество, которое заложено в банке по ипотеке.