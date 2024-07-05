Под запретом? Можно ли пить кофе в жару
Врач-кардиолог Ягафарова: доза кофеина в день не должна превышать 300 граммов
Фото: www.globallookpress.com / Belkin Alexey
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Не помешает ли зной наслаждаться любимым напитком без вреда для здоровья?
Кофе — один из самых популярных напитков, который пьет в любое время года. С него любят начинать свое утро многие люди. Но можно ли его употреблять во время жары? Об этом рассказала врач-кардиолог Альфия Ягафарова изданию aif.ru.
Эксперт отметила, что из-за кофеина организм теряет жидкость через почки. В зной это может привести к обезвоживанию, что смертельно опасно. Однако минимальное количество выпитых чашек не принесет большого вреда.
По словам Ягафаровой, некоторые специалисты даже уверены, что умеренное употребление кофе помогает телу адаптироваться к теплу, а еще улучшает дыхательную функцию.
Врач-кардиолог порекомендовала оптимальный вариант: суточная норма должна быть не более двух чашек, без молока и сахара. После употребления кофе необходимо выпить воду, чтобы снизить риски обезвоживания.
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