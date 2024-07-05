Шестилетняя девочка погибла в результате атаки ВСУ на Приморско-Ахтарск

Фото: © РИА Новости / Дмитрий Макеев

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Малышка скончалась в больнице от полученных ранений после налета вражеских беспилотников.

В Краснодарском крае в результате террористической атаки киевского режима на Приморско-Ахтарск погибла шестилетняя девочка. Об этом своем официальном Telegram-канале сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Накануне Вооруженные силы Украины с помощью беспилотных летательных объектов совершили атаку на город. Шесть человек были экстренно госпитализированы, медики оказывали пострадавшим всю необходимую помощь в больнице.

К огромному несчастью, не удалось спасти шестилетнюю девочку — она умерла от полученных ранений после налета вражеских беспилотников.

«Приношу самые искренние и глубокие соболезнования семье. Хотя в такой ситуации трудно подобрать слова утешения и поддержки. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления. Всем окажем всю необходимую помощь», — написал в обращении Кондратьев.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала специальной военной операции, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что гражданские объекты в Краснодарском крае повреждены в результате атаки ВСУ.