Недооцененная опасность: к чему может привести молочница

Врач-акушер-гинеколог Дулаева: молочница может вызвать стеноз влагалища у женщин

Фото: www.globallookpress.com / uwe umstätter

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В группе особого риска находятся беременные женщины.

Молочница является распространенным инфекционным заболеванием, которое многие не воспринимают всерьез, хотя оно крайне опасно. Об этом сообщила врач-акушер-гинеколог Елена Дулаева изданию aif.ru.

По словам эксперта, в группе особого риска находятся беременные женщины. По статистике, у 40-60% будущих матерей проявляются признаки этой болезни из-за гормонального изменения.

Молочница может привести к повышенному риску выкидыша или преждевременным родам, гипоксии плода, дефициту околоплодных вод, а также рождения маловесного ребенка.

Дулаева подчеркнула, что и у женщин, которые не находятся в положении, могут возникнуть проблемы. Например, стеноз влагалища, болезни мочевыделительной системы и воспалительные заболевания.

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