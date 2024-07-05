Недооцененная опасность: к чему может привести молочница
Врач-акушер-гинеколог Дулаева: молочница может вызвать стеноз влагалища у женщин
Фото: www.globallookpress.com / uwe umstätter
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В группе особого риска находятся беременные женщины.
Молочница является распространенным инфекционным заболеванием, которое многие не воспринимают всерьез, хотя оно крайне опасно. Об этом сообщила врач-акушер-гинеколог Елена Дулаева изданию aif.ru.
По словам эксперта, в группе особого риска находятся беременные женщины. По статистике, у 40-60% будущих матерей проявляются признаки этой болезни из-за гормонального изменения.
Молочница может привести к повышенному риску выкидыша или преждевременным родам, гипоксии плода, дефициту околоплодных вод, а также рождения маловесного ребенка.
Дулаева подчеркнула, что и у женщин, которые не находятся в положении, могут возникнуть проблемы. Например, стеноз влагалища, болезни мочевыделительной системы и воспалительные заболевания.
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