За ночь силы ПВО сбили 50 беспилотников над регионами России

Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов

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О пресечении попытки атаки ВСУ рассказали в Минобороны РФ.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали минувшей ночью 50 украинских беспилотников над тремя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Так, силы ПВО уничтожили 14 вражеских беспилотников самолетного типа над территорией Краснодарского края, 26 дронов над Запорожской и еще десять над Ростовской областями. Все цели были успешно перехвачены и поражены.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам Вооруженных сил Украины после начала специальной военной операции, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что шесть человек пострадали при атаке БПЛА в Краснодарском крае.