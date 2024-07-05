За ночь силы ПВО сбили 50 беспилотников над регионами России
новость
Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
О пресечении попытки атаки ВСУ рассказали в Минобороны РФ.
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали минувшей ночью 50 украинских беспилотников над тремя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Так, силы ПВО уничтожили 14 вражеских беспилотников самолетного типа над территорией Краснодарского края, 26 дронов над Запорожской и еще десять над Ростовской областями. Все цели были успешно перехвачены и поражены.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам Вооруженных сил Украины после начала специальной военной операции, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что шесть человек пострадали при атаке БПЛА в Краснодарском крае.