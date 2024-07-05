Рождество Иоанна Крестителя: история и традиции православного праздника

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Этот святой является одной из самых почитаемых фигур у христиан. Что можно и нельзя делать в этот день?

В России 7 июля отмечается один из самых известных и важных православных праздников — Рождество Крестителя Господня Иоанна Предтечи. О значении праздника рассказало издание URA.RU.

Иоанн Креститель — самая почитаемая фигура в православной вере после Иисуса Христа и Богоматери. Он родился в семье священнослужителя Захарии, которому однажды явился архангел Гавриил.

Когда в мир пришел Христос, ужасный царь Ирод Великий равнодушно приказал умертвить всех младенцев Вифлеема. Матери Иоанна удалось сбежать с драгоценным сыном в пустыню, где Креститель спустя некоторое время начал готовить проповеди о пришествии Мессии.

В 30 лет Иоанн стал крестить людей, погружая верующих в святую воду. Он проповедовал искреннюю веру, нес любовь и призывал к душевному покаянию и очищению. Позже к нему пришел креститься сам Иисус Христос.

В день Крестителя православные христиане и священнослужители прославляют святого и читают молитвы. Во всех церквях проходит Божественная литургия. Праздник приходится на Петров пост, из-за чего верующие не могут есть мясо и некоторые продукты, однако разрешается выпить немного красного вина и приготовить в качестве блюда рыбу.

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